Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kardeş tek mermiyle vuruldu
Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, kardeşler Haktan Faik Çoban ve Burak Devran Çoban'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.
Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim otobüsünden inen kişiler, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanına broşür bıraktı.