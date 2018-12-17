Antalya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

1 Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle, Kemer ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

2 İki gündür devam eden ve gece şiddetini artıran yağmurda, Kemer ilçesi Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde sel ve su taşkınları meydana geldi.

3 Sel suları bazı ev ve iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi. Sel nedeniyle 2 araç sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden söküldü, evlerin duvarları yıkıldı.

4 İlçede herhangi bir can kaybı olmadığı belirtilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi, itfaiye ve kara yolları birimleri ile emniyet ve jandarma ekipleri zor durumdaki vatandaşlara yardım etti, ev ve iş yerlerindeki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.

5 Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerini birbirine bağlayan köprü, çamur ve ağaç parçaları nedeniyle bir süre kullanıma kapatıldı. Belediye ekipleri köprüde temizlik çalışmalarına başladı.

6 Evi ve aracı selden zarar gören mahalle sakinlerinden Mukaddes Menekşe, gece saatlerinde sel sularının birden geldiğini, evde mahsur kaldıkları için yetkililerden yardım istediklerini ve iş makineleriyle çıkarıldıklarını anlattı. Menekşe, "Ev ve aracımız kullanılamaz hale geldi. Zararımız çok büyük, büyük korku yaşadık " diye konuştu.

7 Öte yandan, kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki tarım arazileri de kısmen sular altında kaldı.

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