NTV

Antalya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Anadolu Ajansı, DHA

Antalya'da iki gündür süren sağanak gece saatlerinde etkisini artırırken, Kemer ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

  • 1

    Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle, Kemer ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
  • 2

    İki gündür devam eden ve gece şiddetini artıran yağmurda, Kemer ilçesi Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde sel ve su taşkınları meydana geldi.
  • 3

    Sel suları bazı ev ve iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi. Sel nedeniyle 2 araç sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden söküldü, evlerin duvarları yıkıldı.
  • 4

    İlçede herhangi bir can kaybı olmadığı belirtilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi, itfaiye ve kara yolları birimleri ile emniyet ve jandarma ekipleri zor durumdaki vatandaşlara yardım etti, ev ve iş yerlerindeki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.
  • 5

    Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerini birbirine bağlayan köprü, çamur ve ağaç parçaları nedeniyle bir süre kullanıma kapatıldı. Belediye ekipleri köprüde temizlik çalışmalarına başladı.
  • 6

    Evi ve aracı selden zarar gören mahalle sakinlerinden Mukaddes Menekşe, gece saatlerinde sel sularının birden geldiğini, evde mahsur kaldıkları için yetkililerden yardım istediklerini ve iş makineleriyle çıkarıldıklarını anlattı. Menekşe, "Ev ve aracımız kullanılamaz hale geldi. Zararımız çok büyük, büyük korku yaşadık " diye konuştu.
  • 7

    Öte yandan, kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki tarım arazileri de kısmen sular altında kaldı.
  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin