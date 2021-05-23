Antalya'da sazlık yangını

Antalya kent merkezindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansı - DHA 23.05.2021 - 12:10 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 12:14

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kundu bölgesindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık bölgede saat 10.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangın, bir anda büyüyerek geniş alana yayıldı.
Antalya'da sazlık yangını - 3
Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Çevresindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramasından endişe edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahaleyi yoğun şekilde sürdürüyor.
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