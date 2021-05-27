Antep fıstığı üretiminde kuraklık endişesi: Ağaçlar kuruyor

DHA 27.05.2021 - 10:26
Türkiye'de iklim değişikliği, yeterli yağışın düşmemesi ve ani hava değişiklikleri, 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu Gaziantep'te fıstık üreticilerini endişelendiriyor.
Yeterli yağış almayan bölgede, bazı çiftçiler ağaçları suladı.
Ağustos- eylül aylarında hasat edilecek Antep fıstığında kuraklık nedeniyle erken çiçek açan ağaçlarda kayıplar da görülmeye başlandı.
Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, fıstık ağaçlarındaki karagözlerde büyük düşüş ve seyrelme olduğunu, bunun yanı sıra ağaçlarda kuraklık nedeniyle kurumalar olduğunu dile getirdi.
Gaziantep ve bölgedeki çiftçilerin yüzde 80'lik bölümünün geçimini Antep fıstığından sağladığını belirten Cuma Yiğit, kendilerini, mahsul alamamaktan daha çok fıstık ağaçlarındaki kurumalar ve hastalıkların endişelendirdiğini vurguladı.