"Kendimden iğrendim! Emre ve Muslera'ya yalan söylüyorum"
Futbol dünyasından birçok ismin yer aldığı gizli fon dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan ile Arda Turan'ın mesajlaşmaları dava dosyasına girdi. Yazışmalarda Arda Turan, Erzan'a tepki gösterek, "3-4 aydır bir gün oh demedim. Ama her gün bu parayı konuşmaktan düşünmekten kendimden iğrendim. ne yaptığımız belli değil. Kalkıyorum Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum. Hasta oldum." ifadelerini kullanıyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tutuklu sanığı Seçil Erzan'ın müşteki Arda Turan ile WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalarda, parasını almak isteyen Turan'ın yaşadığı sorunlar, sanık Erzan'ın kendisini oyalamaya çalışması yer aldı.
Yazışmalara göre, Turan'ın "Evin içinde panik halindeyim, senden ricam, yarın herhangi bir eksik gedik olmasın. Pazartesi herkes ödeme için mesaj atmış." şeklindeki mesajına sanık Erzan "Gerçekten sakin ol, ben işin başında sağlam durmalıyım ki işi çözeyim. Sen panik olunca ben de panik olmaya başlıyorum." yanıtını verdi. Turan da cevabında, 40 gündür benzer problem yaşadığını belirtti.