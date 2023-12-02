"Kendimden iğrendim! Emre ve Muslera'ya yalan söylüyorum"

Parasını alamayan Turan sanığa sonraki süreçte "Ne ramazan bıraktınız ne oruç ne ibadet. Sinir krizi geçirtiyorsunuz adama. Ne kadar çıkacak diyorum, ona da cevap yok. Ne olduğu, ne yaptığımız belli değil. Kalkıyorum Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum. Hasta oldum. Şimdi sinir krizi geçireceğim." mesajını yazdı.



Başka bir yazışmada da Turan, müşteki Emre Çolak'ın kendisine attığı "Abi günaydın, bugün para yatıyor mu?" mesajının resmini sanığa iletirken, sanık Erzan ise elinden geleni yaptığını, dayanacak gücü kalmadığını, kimsenin bu yüke katlanamayacağını ifade etti.