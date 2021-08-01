Arnavutköy'de çekirge endişesi

Havaların giderek ısınması nedeniyle Arnavutköy'de görülen çekirgeler büyüklükleriyle semt sakinlerini endişelendirdi.

Anadolu Ajansı 01.08.2021 - 00:28 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 00:44

Arnavutköy'de çekirge endişesi - 1
Arnavutköy'de havaların ısınmasıyla birlikte geceleri görülmeye başlayan çekirgeler, ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı.
Arnavutköy'de çekirge endişesi - 2
Semt sakini Hatun Kömürcü, Tayakadın Mahallesi'ndeki kayınpederini ziyarete geldiklerini belirterek, kapıyı açıp içeri girdiklerinde oldukça büyük bir çekirge gördüklerini söyledi.
Arnavutköy'de çekirge endişesi - 3
İstanbul'da bu büyüklükte bir çekirgenin dikkatini çektiğini ve örtüyle alıp dışarı attığını ifade eden Kömürcü, "Sonraki akşam buraya, parka geldik ve parkta da aynı şekilde var. Bayağı çok var. İnsan ister istemez ürküyor. Memleketimde gördüm ama bu kadar büyüğünü görmedim. Bunlar daha da büyük. Buralarda, yerlerde adım başı çekirge var." dedi.
Arnavutköy'de çekirge endişesi - 4
Arnavutköy'de çekirge endişesi - 5
Arnavutköy'de çekirge endişesi - 6

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