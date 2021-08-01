Arnavutköy'de çekirge endişesi

İstanbul'da bu büyüklükte bir çekirgenin dikkatini çektiğini ve örtüyle alıp dışarı attığını ifade eden Kömürcü, "Sonraki akşam buraya, parka geldik ve parkta da aynı şekilde var. Bayağı çok var. İnsan ister istemez ürküyor. Memleketimde gördüm ama bu kadar büyüğünü görmedim. Bunlar daha da büyük. Buralarda, yerlerde adım başı çekirge var." dedi.