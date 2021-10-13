Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 14:21 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 14:22
Yıldırım, 1965'te Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyüne dönerek evinin yanında küçük bir bakkal açtı.
At ve at arabası da satın alan Yıldırım, 1967 yılından bu yana at arabasına yüklediği eşyalarla gittiği köylerde çerçilik (gezgin satıcılık) yapmaya başladı.
Gittiği köylerde sevgiyle karşılandığını ve büyük ilgi gördüğünü belirten Yıldırım, "1967'de dükkanı açtığımda bir at ile at arabası aldım ve köylere devam ettim. Burada yaşlılar, çocuklar, kadınlar gelip alışverişini yapıyor” dedi.
Küçükgelengeç köyünde yaşayan Baran Kaya, Yıldırım'ın yıllardır satış yapmak için köylerine geldiğini ve temel gıda maddelerinin yanı sıra meyve suyu, çikolata gibi ürünler satarak çocukları da sevindirdiğini söyledi.
Büyükgelengeç köyünde yaşayan Hasan Efek, köylerinin ilçe ve kasabalara uzak olduğunu belirtirken, "Zeki amcamız yıllardır buraya gelip gidiyor. Bizi sever, biz de onu seviyoruz. Her zaman birbirimize yardımcı oluruz" dedi.