Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor

"ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BURAYA GELİP GİDİYOR"

Büyükgelengeç köyünde yaşayan Hasan Efek, köylerinin ilçe ve kasabalara uzak olduğunu belirtirken, "Zeki amcamız yıllardır buraya gelip gidiyor. Bizi sever, biz de onu seviyoruz. Her zaman birbirimize yardımcı oluruz" dedi.