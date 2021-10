Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor

Yıldırım, 1965'te Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyüne dönerek evinin yanında küçük bir bakkal açtı.

At ve at arabası da satın alan Yıldırım, 1967 yılından bu yana at arabasına yüklediği eşyalarla gittiği köylerde çerçilik (gezgin satıcılık) yapmaya başladı.