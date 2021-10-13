Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor

’ta yaşayan 78 yaşındaki Zeki Yıldırım, 54 yıldır bakkalı olmayan ve pazar kurulmayan köyleri gezerek temel ihtiyaç maddeleri satıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 14:21 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 14:22

Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 1
’ta yaşayan 78 yaşındaki Zeki Yıldırım, 54 yıldır köyleri gezerek çerçilik yapıyor.
Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 2
Yıldırım, "Yağız" adlı atıyla alışverişe gittiği köylerde sevgiyle karşılanıyor.
Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 3

Yıldırım, 1965'te ’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyüne dönerek evinin yanında küçük bir bakkal açtı.

At ve at arabası da satın alan Yıldırım, 1967 yılından bu yana at arabasına yüklediği eşyalarla gittiği köylerde çerçilik (gezgin satıcılık) yapmaya başladı.

Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 4
Yıldırım, 54 yıldır bakkalı olmayan ve pazar kurulmayan köyleri gezerek satış yapıyor, köylülerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.
Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 5
Sabahın ilk ışıklarıyla deposundaki ürünleri at arabasına yükleyen ve son 15 yılını beraber aşındırdığı atıyla yollara koyulan Yıldırım, gittiği köylerde kadınların ve özellikle çocukların ilgisiyle karşılaşıyor.
Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 6

Gittiği köylerde sevgiyle karşılandığını ve büyük ilgi gördüğünü belirten Yıldırım, "1967'de dükkanı açtığımda bir at ile at arabası aldım ve köylere devam ettim. Burada yaşlılar, çocuklar, kadınlar gelip alışverişini yapıyor” dedi.

Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 7
Yıldırım, mesleğini son 15 senedir "Yağız" isimli atıyla sürdürdüğünü belirterek,
"Köylere çıkacağım zaman sabah erkenden arabamı yüklüyorum. Kendi müşterilerimle ilgilendikten sonra yola çıkıyorum. İlk olarak Erzincan'ın Avcıçayırlı köyüne geldik. Orada satış yaptıktan sonra Müminağa köyüne indik. Daha sonra Küçükgelengeç ile Büyükgelengeç köylerindeki müşterilerime uğrayıp günü bitirdik” diye konuştu.
Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 8

Küçükgelengeç köyünde yaşayan Baran Kaya, Yıldırım'ın yıllardır satış yapmak için köylerine geldiğini ve temel gıda maddelerinin yanı sıra meyve suyu, çikolata gibi ürünler satarak çocukları da sevindirdiğini söyledi.

Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 9

"ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ BURAYA GELİP GİDİYOR"

Büyükgelengeç köyünde yaşayan Hasan Efek, köylerinin ilçe ve kasabalara uzak olduğunu belirtirken, "Zeki amcamız yıllardır buraya gelip gidiyor. Bizi sever, biz de onu seviyoruz. Her zaman birbirimize yardımcı oluruz" dedi.

Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 10
Komşusu Kenan Yavuz’da köylere gitmediğinde merak edilip aranan Yıldırım'ın 'de çerçilik geleneğinin son temsilcilerinden olduğunu dile getirdi.
Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - 11

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