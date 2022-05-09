Avcılar'da düğün sonrası kavga

İstanbul Avcılar'da, bir düğün salonundan çıkan grup sokakta kavga etti. Kavga, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Haberler - NTV Haber - DHA 09.05.2022 - 12:35

Avcılar'da düğün sonrası kavga - 1

Merkez Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Türkmenistanlı çiftin düğününün bitmesinin ardından davetliler dağıldı.

Avcılar'da düğün sonrası kavga - 2

Düğün salonundan çıkan davetliler arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Avcılar'da düğün sonrası kavga - 3

Sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya kadınlar da karıştı. Birbirlerine tekme, tokat ve yumrukla saldıran grup arasındaki arbede kısa sürede büyüdü.

Avcılar'da düğün sonrası kavga - 4

Kavgayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekiplerinin geldiğini gören gruptakiler ara sokaklara dağılıp gözden kayboldu.

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