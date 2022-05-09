Avcılar'da düğün sonrası kavga

Haberler - NTV Haber - DHA 09.05.2022 - 12:35
Merkez Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Türkmenistanlı çiftin düğününün bitmesinin ardından davetliler dağıldı.
Düğün salonundan çıkan davetliler arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya kadınlar da karıştı. Birbirlerine tekme, tokat ve yumrukla saldıran grup arasındaki arbede kısa sürede büyüdü.
Kavgayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekiplerinin geldiğini gören gruptakiler ara sokaklara dağılıp gözden kayboldu.