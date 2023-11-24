AVM’lerde efsane cuma yoğunluğu | Kuyruk metrobüs üst geçidine ulaştı, indirimli ürün almak isteyenler birbirleriyle yarıştı
Her yıl kasım ayında düzenlenen efsane cuma indirimleri nedeniyle bu yıl da İstanbul’daki çeşitli alışveriş merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerinde AVM kapılarında kuyruğa girenler, indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Dünya genelinde her yıl kasım ayında düzenlenen efsane cuma indirimlerinden yararlanmak isteyenler, İstanbul’daki alışveriş merkezleri önünde yoğunluk oluşturdu.Sabah saatlerinden itibaren sıraya girenler, indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.