Avrasya Tüneli girişinde kaza: 3 araca çarpıp takla attı

İstanbul'da Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişinde bir otomobil sürücüsü 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

DHA 05.08.2021 - 10:28

Avrasya Tüneli girişinde kaza: 3 araca çarpıp takla attı - 1
Kaza, dün 16.30 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi.
Avrasya Tüneli girişinde kaza: 3 araca çarpıp takla attı - 2
A.A. (47) isimli otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek polis uygulama noktası trafik dubalarına ve 3 farklı otomobile çarptıktan sonra takla attı.
Avrasya Tüneli girişinde kaza: 3 araca çarpıp takla attı - 3
Polis noktasında bulunan polisler kazayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Avrasya Tüneli girişinde kaza: 3 araca çarpıp takla attı - 4
Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan otomobilin sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Avrasya Tüneli girişinde kaza: 3 araca çarpıp takla attı - 5
Hastaneye kaldırılan A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Avrasya Tüneli girişinde kaza: 3 araca çarpıp takla attı - 6
Öte yandan kazada diğer otomobil sürücüler kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

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