Aydın'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evini ateşe verdi

Cezaevinden izinli çıktığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen hükümlü, polis ekibince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 26.07.2020 - 23:43

Aydın'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evini ateşe verdi - 1
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan hükümlünün evini ateşe vermesi nedeniyle çıktığı iddia edilen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki Hamza Coşkun F'ye ait evde yangın çıktı.
Aydın'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evini ateşe verdi - 2
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aydın'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evini ateşe verdi - 3
Ekipler güvenlik önlemlerini aldıktan sonra binadakileri tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Aydın'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evini ateşe verdi - 4
Öte yandan, Hamza Coşkun F'nin cezaevinden izinli çıktığı ve arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evini ateşe verdiği iddia edildi.
Aydın'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evini ateşe verdi - 5
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen hükümlü, polis ekibince gözaltına alındı.

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