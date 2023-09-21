Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

VALİLİK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

İstanbul Valiliği, yangında 1 işçinin yaşamını yitirdiğini, 1 itfaiye erinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, “Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.