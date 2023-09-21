Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Bağcılar’daki Matbaacılar Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler kontrol altına alınırken, İstanbul Valiliği yangında 1 işçinin öldüğünü, 1 itfaiye erinin de yaralandığını açıkladı.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Bağcılar’daki Matbaacılar Sitesi’nde yer alan bir iş yerinde yangın çıktı.

İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - 2

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - 3

VALİLİK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

İstanbul Valiliği, yangında 1 işçinin yaşamını yitirdiğini, 1 itfaiye erinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, “Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - 4
Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - 5
Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER