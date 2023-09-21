Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Bağcılar’daki Matbaacılar Sitesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler kontrol altına alınırken, İstanbul Valiliği yangında 1 işçinin öldüğünü, 1 itfaiye erinin de yaralandığını açıkladı.
Bağcılar’daki Matbaacılar Sitesi’nde yer alan bir iş yerinde yangın çıktı.
İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.