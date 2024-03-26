Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye başkanı kimdir? Bağlar Belediye başkan adayları

BAĞLAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu Kimdir?

1964 Yılında Lice'de doğdu. İlkokulu ve Ortaokul eğitimini licede tamamladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. Ak Parti'nin kuruluşundan beri parti üyesi. Diyanet İşleri başkanlığında İmam Hatip ve Mürakıp ( Diyanet İşleri Müfettişi) olarak görev yapıp emekli oldu. Ak Parti'de sırasıyla Ak parti Kayapınar İlçe Başkan Yardımcılığı, Ak PArti İl Başkan Yardımcılığı, Bağlar İlçe Başkanı Olarak Hizmet Etti.

Evli ve 7 Çocuk Babasıdır.