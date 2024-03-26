Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye başkanı kimdir? Bağlar Belediye başkan adayları
Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye Başkanı kimdir? Bağlar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Bağlar Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Bağlar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Bağlar yerel seçim sonuçları..
BAĞLAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Bağlar Belediyesini 116.369 alınan oy ve %70.34 oy oranı ile HDP adayı Zeyyat Ceylan kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Hüseyin Beyoğlu atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%70.34
- AK Parti%25.46
- CHP%2.06
- Saadet Partisi%1.01
- DP%0.57
- DSP%0.23
- Diğer%0.34