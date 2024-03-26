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Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye başkanı kimdir? Bağlar Belediye başkan adayları

Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye Başkanı kimdir? Bağlar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Bağlar Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Bağlar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Bağlar yerel seçim sonuçları..

Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye başkanı kimdir? Bağlar Belediye başkan adayları - 1

BAĞLAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Bağlar Belediyesini 116.369 alınan oy ve %70.34 oy oranı ile HDP adayı Zeyyat Ceylan kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Hüseyin Beyoğlu atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%70.34
  • AK Parti%25.46
  • CHP%2.06
  • Saadet Partisi%1.01
  • DP%0.57
  • DSP%0.23
  • Diğer%0.34

TÜRKİYE HABERLERİ

Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye başkanı kimdir? Bağlar Belediye başkan adayları - 2

BAĞLAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu Kimdir?

1964 Yılında Lice'de doğdu. İlkokulu ve Ortaokul eğitimini licede tamamladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. Ak Parti'nin kuruluşundan beri parti üyesi. Diyanet İşleri başkanlığında İmam Hatip ve Mürakıp ( Diyanet İşleri Müfettişi) olarak görev yapıp emekli oldu. Ak Parti'de sırasıyla Ak parti Kayapınar İlçe Başkan Yardımcılığı, Ak PArti İl Başkan Yardımcılığı, Bağlar İlçe Başkanı Olarak Hizmet Etti.

Evli ve 7 Çocuk Babasıdır.

Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye başkanı kimdir? Bağlar Belediye başkan adayları - 3

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BEDİRHAN AKYOL
  • CEMAL CEYLAN
  • ALİ YUSUF ERASLAN
  • MEHMET NEZİR DURMAZ
  • SİRAÇ ÇELİK
  • NAİLE KOÇ EFE
  • METİN ÇELİK
  • MUSTAFA AKYÜZ
  • CENGİZ AYDIN
  • HEVAL YILMAZ TEMEL
  • MAHMUT DURMAZ
  • FEYAT GÖÇLÜ
  • HAMDİN ÖZDEMİR
  • AHMET BARAN
Bağlar Belediyesi hangi partide? Bağlar Belediye başkanı kimdir? Bağlar Belediye başkan adayları - 4

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