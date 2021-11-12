Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu

İstanbul Bahçelievler D-100'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik akışı bir süreliğine tamamen durdu. Yaralının olmadığı kazada bazı araçlar metrobüs hattının olduğu bariyerlere çarptı.

Haberler - DHA 12.11.2021 - 15:27 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 15:29

Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu - 1

Bahçelievler'de 7 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu - 2

Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Bahçelievler mevki Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında Bulgaristan Konsolosluğu’na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu - 3

Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu.

Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu - 4

Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik yoğunluğu da Merter’e kadar uzandı.

Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu - 5
Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu - 6
Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu - 7
Bahçelievler D-100’de zincirleme kaza: Trafik durdu - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER