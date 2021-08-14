Bakan Akar İran sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran sınırında alınan önlemleri yerinde denetledi. Akar'a Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Avsever eşlik etti.

Anadolu Ajansı 14.08.2021 - 15:04 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 15:05

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

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Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
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Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

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Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir." yanıtını verdi.

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Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı emanet etti.
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Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.
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Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.
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