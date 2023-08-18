Bakanlar Togg üretim tesisini gezdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa’daki Togg üretim tesisini gezdi. Bakan Kacır, yollardaki Togg sayısının 2 bini geçtiğini söylerken, yıl sonuna kadar toplamda 28 bin Togg T10X üretileceği bilgisini paylaştı. Bakan Şimşek ise, “Yüzde 90 otomasyonla üretim yapılması gerçekten büyük başarı.” diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kacır ve Şimşek, Togg'un üretim aşamalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Togg çalışanlarıyla sohbet eden Bakanlara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.