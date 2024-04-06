Bakırköy'deki sosyete pazarında bomba paniği
İstanbul Bakırköy'de kurulan sosyete pazarında hırsızlık yaparken yakalanan 3 kadın "Bomba var." diye bağırınca kısa çaplı bir panik yaşandı. Şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Asılsız olduğu anlaşılmış, ortam normale dönmüştür." denildi.
Ramazan Bayramı nedeniyle alışveriş yapanların yoğunluk oluşturduğu Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddia edilen bir şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı.