Balayı çiftinin ölümünde yeni ayrıntı: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ortaya çıktı

Olaya ilişkin bilirkişi heyet raporunda, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan detaylı dosya incelemesi ve keşif incelemesi sonucunda olayın gelişiminin şu şekilde olduğu; Kader Akbaş-Mutlu Akbaş çiftinin dosya konusu otelin 106 nolu odasına 12 Mart 2023’te saat 13.21’de yerleştiği, 12 Mart’ta 19.55 saatlerinde dışarı çıktıkları, saat 23.00 civarı tekrar geldikleri, bu arada herhangi bir sorun olmadığı, Kader Akbaş’ın gece rahatsızlandığı, saat 00.30’da 112 acil servisi ekiplerinin gelerek müdahale ettikleri ve hastaneye götürdükleri, Kader Akbaş-Mutlu Akbaş çiftinin hastaneden 02.00’de döndükleri, saat 02.03- 02.05 arası 106 nolu odanın kapısının açık bırakılıp tekrar kapandığı, bundan sonra 106 nolu odada herhangi bir hareket görülmediği, adli tıp raporuna göre kişilerin ölüm olayının bulunmalarından yani 14 Mart 2023 tarihi saat 09.17’den 18 ila 36 saat önce gerçekleştiği, yani ölüm olayının 13 Mart 2023 tarihi saat 15.17 ile 02.05 arası gerçekleştiği tespit edilmiştir.”