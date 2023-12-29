Balayı çiftinin ölümünde yeni ayrıntı: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ortaya çıktı
Balayı için gittikleri Kapadokya’daki otel odasında, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çiftin, olaydan önce zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdukları ve tedavilerinin ardından yeniden otele döndükleri belirlendi. Çiftin hastaneden geldikten sonra konakladıkları odadan bir daha çıkmadıkları bildirildi.
Balayı için gittikleri Kapadokya’daki otel odasında ölü bulunan Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.İstanbul’da geçen mart ayında evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çifti, balayı için Kapadokya’ya gitti.