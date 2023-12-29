Balayı çiftinin ölümünde yeni ayrıntı: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ortaya çıktı

Balayı için gittikleri Kapadokya’daki otel odasında, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çiftin, olaydan önce zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdukları ve tedavilerinin ardından yeniden otele döndükleri belirlendi. Çiftin hastaneden geldikten sonra konakladıkları odadan bir daha çıkmadıkları bildirildi.

Balayı çiftinin ölümünde yeni ayrıntı: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ortaya çıktı - 1

Balayı için gittikleri Kapadokya’daki otel odasında ölü bulunan Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul’da geçen mart ayında evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çifti, balayı için Kapadokya’ya gitti.

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Balayı çiftinin ölümünde yeni ayrıntı: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ortaya çıktı - 2

Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeki bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı. Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart’ta sabah saatlerinde çifte ulaşamayınca otele gitti.

Otel yetkililerine durumu anlattı.

Otel personelleriyle birlikte çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri Mutlu ve Kader Akbaş’ın hareketsiz yattığını gördü.

Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Balayı çiftinin ölümünde yeni ayrıntı: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ortaya çıktı - 3

Akbaş çiftinin ölümünün ardından, otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. ve resepsiyonist Ahmet K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden otel sahibi Ağmaz tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 3 sanık hakkında 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi.

Balayı çiftinin ölümünde yeni ayrıntı: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ortaya çıktı - 4

Akbaş çiftinin ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay öncesi Kader Akbaş’ın rahatsızlandığı, halsizlik ve gözlerde kararma şikayeti bulunan Akbaş’ın çağırılan sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldüğü, müdahalenin ardından da çiftin tekrar otele döndüğü belirtildi.
Balayı çiftinin ölümünde yeni ayrıntı: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gittikleri ortaya çıktı - 5

Olaya ilişkin bilirkişi heyet raporunda, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan detaylı dosya incelemesi ve keşif incelemesi sonucunda olayın gelişiminin şu şekilde olduğu; Kader Akbaş-Mutlu Akbaş çiftinin dosya konusu otelin 106 nolu odasına 12 Mart 2023’te saat 13.21’de yerleştiği, 12 Mart’ta 19.55 saatlerinde dışarı çıktıkları, saat 23.00 civarı tekrar geldikleri, bu arada herhangi bir sorun olmadığı, Kader Akbaş’ın gece rahatsızlandığı, saat 00.30’da 112 acil servisi ekiplerinin gelerek müdahale ettikleri ve hastaneye götürdükleri, Kader Akbaş-Mutlu Akbaş çiftinin hastaneden 02.00’de döndükleri, saat 02.03- 02.05 arası 106 nolu odanın kapısının açık bırakılıp tekrar kapandığı, bundan sonra 106 nolu odada herhangi bir hareket görülmediği, adli tıp raporuna göre kişilerin ölüm olayının bulunmalarından yani 14 Mart 2023 tarihi saat 09.17’den 18 ila 36 saat önce gerçekleştiği, yani ölüm olayının 13 Mart 2023 tarihi saat 15.17 ile 02.05 arası gerçekleştiği tespit edilmiştir.”
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