Balayındaki çiftin ölümünde ilk duruşma: Tahliye talebine ret
Kapadokya’da balayı için gittikleri otel odasında yaşamını yitiren Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Davanın 3 sanığından biri olan tutuklu otel sahibi Emin Ağmaz, kiralama yoluyla işletmeciliğini yaptığı otelin yapısal sorunlarını bilmediğini ileri sürerek tahliye talep etti. Mahkeme Ağmaz’ın talebini reddedip, duruşmayı 22 Şubat’a erteledi.
Balayında ölen çiftin kaldığı otelin sahibinin ilk duruşmadaki tahliye talebi reddedildi.
İstanbul’da geçen yıl mart ayında evlenen Kader - Mutlu Akbaş çifti, balayı için Kapadokya’ya gitti. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı.
Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gidip, durumu anlattı.
Otel personeliyle, çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri, Kader ve Mutlu Akbaş’ın hareketsiz yattığını gördü.Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri ise çiftin öldüğünü belirledi. Otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. ve resepsiyonist Ahmet K. gözaltına alındı.