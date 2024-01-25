Balayındaki çiftin ölümünde ilk duruşma: Tahliye talebine ret

Müşteki avukatı Mustafa Ateş ise olayın gerçekleştiği gün, rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin olabileceği yönünde ilgili kurumlar tarafından uyarı yayınlandığını, daha öncesinde ise aynı otelde baca ve kazanda sorun yaşandığı iddia edilen otel yetkililerinin risk altındaki odaları boşaltıp tedbir almadıklarını savundu.

Ateş, olayda kast ihtimali olduğunu ve sanık Tayfun U.’nun da tutuklanmasını talep etti.