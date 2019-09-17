Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı

Kırklareli Babaeski'ye bağlı Oruçlu köyündeki üreticilerin tarlaların ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı Oruçlu Göleti'nde, 4 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 bin dönüm ekili araziyi sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet, bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Gölette yaşayan binlerce balık öldü.

Tankerlerle yakın derelerden 2 günden bu yana taşınan su ile kalan balıkların yaşatılması hedefleniyor. Tankerlerin bugüne kadar bıraktığı 170 ton suyla az da olsa suda yükselme görülürken kalan balıkların canlandığı görüldü.

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Tankerle su bırakma çalışmaları devam ederken Oruçlu Köyü Muhtarı Şevket Filiz konuyla ilgili, "Bazı vatandaşlarımız gölete topladıkları balıkları bırakmış ve gölde balıklar üremiş. Göletin suyu ise 3- 4 aydır yağmur yağmıyor. Her yıl bu gölete Şeytan Deresi'nden besleme yapılıyordu. Bundan 15 gün öncede besleme yapıldı ancak bu yeterli olmadı. Valilikten Allah razı olsun, tankerlerle su taşınıyor. Balıklarımız kurtuluyor" diye konuştu.