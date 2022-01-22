Balon balığı kadın çantası oldu

Özata, balon balığının derisinden telefon ve tablet kılıfı yapımı üzerinde çalıştıklarını da aktararak, "Telefondaki manyetik alanı tutma özelliğini test için incelemeye gönderdik. Eğer iyi bir sonuç gelirse, radyoaktif maddeleri emen bir özelliği tespit edersek onun üzerinden telefon ve tabletlerde kılıf olarak kullanmayı düşünüyoruz. Hem görüntü olarak güzel bir görüntü ortaya çıkacak hem de sağlıklı bir ürün olacak" şeklinde konuştu.