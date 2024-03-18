Baraj suyu çekilince köyleri ortaya çıktı!

"ANILARIMIZ ORADA KALDI"

Su altına kalan köyünü ziyaret eden Sebiye Çetinkaya “Aşağıdaki köy barajla suyun altında kaldı. Şimdi bir daha çıktı ama anılarımız orada kaldı. Orada doğduk, büyüdük, çalıştık didindik her şeyimizi orada yaptık şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı. Şu an su çekildi evimiz gün yüzüne çıktı. Eski evimizin olduğu yeri toprakla doldurmuşlar, barajdan önce yaptığımız yeni evin de kalıntısının küçük bir kısmı kalmış. Biz de orayı seyrediyoruz” dedi.