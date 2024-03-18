Baraj suyu çekilince köyleri ortaya çıktı!
Artvin'de inşa edilen Yusufeli Barajı'nda suyun yaklaşık 30 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan Çevreli ve Çeltikdüzü köyündeki ev, okul ile yollar da gün yüzüne çıktı. Bu köylerde yaşayanlar, eski yerleşim alanlarını yakından görmek için bölgeye geldi.
Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.