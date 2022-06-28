Batı Karadeniz'i yine sel vurdu

Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük ve Düzce'de uyarısı yapılan kuvvetli yağış dün sabahtan itibaren etkisini gösterdi. Sağanağın yol açtığı sel sonucu dereler taştı, köprüler yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 vatandaşın kayıp olduğunu açıkladı. Zonguldak'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu da hasar tespit çalışmalarının bugün başlayacağını söyledi. İşte il il son durum...

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 28.06.2022 - 03:45 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 04:20

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 1

BOLU

'da sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 2

Kentte iki gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 3

Paşaköy Mahallesi ile D-100 kara yolunun İstanbul yönünde su taşkını oluştu. Trafik ekipleri su taşkını sebebiyle D-100 kara yolunu kısa süreli trafiğe kapatarak, ulaşımı kent merkezine yönlendirdi.

D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezini de su bastı. Su altında kalan alışveriş merkezinin bir bölümüyle garajında hasar meydana geldi.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 4

Öte yandan sağanak kent merkezinde derelerin de taşmasına yol açtı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 5

Bolu Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, sağanak Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde de günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Taşan dereler taşkınlara neden oldu.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 6

Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ve derelerin taşması sonucu bölgedeki bazı evlerden vatandaşların tahliyesine başlandı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 7

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı. Sazlar Deresi'nin taşmasıyla Sazlar köyü ile Yörükler Mahallesi'nde evler tedbir amaçlı boşatılmaya başlandı.

Taşan çay ve dere nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 8

BOLU DAĞI'NDA GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 9

Karayolları ekipleri sürücüleri güzergahtaki sise karşı sis lambaları ile ışıklı tabelalarla uyardı.

Otoyolda görev yapan trafik ekipleri ise sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 10

ZONGULDAK ALAPLI

'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ırmağın debisinin yükselmesi sonucu Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 11

Çevrede önlem alan polis ve zabıta ekipleri de ırmak kenarlarına vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor, ırmak güzergahında bulunan araçların kaldırılması için anonslar yapılıyor.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 12

Öte yandan bazı sandallar zarar görürken, belediyeye ait 3 iş makinesiyle yüksek kesimlerden gelen moloz yığınlarını ve odun parçalarını temizleme çalışması başlatıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 13

Merkez Mahallesi Çayboyu mevkisinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de güzergah üzerinde iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 14

ZONGULDAK DEVREK

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 15

İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 16

Karayolları ekipleri de güzergahta önlem aldı. Yolda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerince yolda temizleme çalışması yapıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 17

Öte yandan selde mahsur kalan 2 yavru köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 18

DÜZCE

'nin Yığılca ilçesinde iki gündür devam eden sağanak bölgede sel ve su baskınlarına yol açtı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 19

İlçede aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu. İlçe merkezindeki köprüler tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 20

Hacıyeri, Dutlar, Dibektaş ve Kırık köylerinde heyelanlar meydana geldi.

Yedigöller Grup Yolu Bekirler Altı Melenkıyısı mevkisinde meydana gelen heyelan ve su taşkınları sonrası Çukurören, Gaziler, Çiftlik, Aydınyayla, Hocaköy, Karakaş, Mengen, Yoğunpelit ve Yaylatepe köyleri ile ulaşım kesildi.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 21

Düzce Valisi Cevdet Atay, sağanağın ardından taşkın meydana gelen Yığılca ilçesinde incelemelerde bulundu.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 22

Atay, AA muhabirine, Yığılca'da ve farklı bölgelerde vatandaşların güvenli bölgelere alınarak tahliye edildiğini söyledi.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 23

KARABÜK

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 24

Heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı. Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 25

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 26

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 27

Karabük-Yenice kara yolu ilçe çıkışında meydana gelen heyelan sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Yenice-Yortanpazarı yolu da yükselen su ve molozlar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Şirin köyünde bulunan taş köprünün bir bölümü çöktü.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 28

Akşam ilçe merkezinden geçen İnce Dere taştı. Dere etrafında çok sayıda iş yeri ve ev tedbir amacıyla boşaltıldı, ilçede elektrikler kesildi, İsmetpaşa Mahallesi'nde heyelan meydana geldi, mahalleye giden yol ulaşıma kapandı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 29

İlçeyi bazı köylere bağlayan yollar da su altında kaldı. Su altında kalan Tır, Hisar ve Güney köylerine giden yolda bir minibüs mahsur kaldı.

Karabük-Zonguldak kara yolunda da zaman zaman taşkın ve heyelan nedeni ile trafikte aksama yaşandı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 30

KASTAMONU

'nun Azdavay ilçesinde, su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 31

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezinde bazı binaların bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 32

Belediye ekipleri, Devrekani Çayı üzerinde bulunan Çevlik Köprüsü'nü tıkayan ağaç parçalarını temizleyerek suyun akmasını sağlamaya çalıştı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 33

Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir binada su baskını nedeniyle mahsur kalan iki kişiyi de kepçe yardımıyla alarak güvenli bölgeye götürdü.

Belediye, ayrıca çay kenarında aracı bulunanların araçlarını kaldırmaları ve vatandaşların çay kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 34

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de bazı evlerin giriş katlarında mahsur kalan vatandaşlar  kurtarıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 35

1 VATANDAŞ KAYIP

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küre ilçesinde 1 vatandaşın kayıp olduğunu açıkladı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 36

BARTIN

'da 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmak taştı, ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 37

Sağanağın ardından kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, Yalı mevkisinde taştı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 38

Irmağın yaklaşık 10 metre yükselmesi sonucu sular altında kalan ana yolda, tüm iş yerleri boşaltıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 39

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, trafiğe kapatılan ana yolda vatandaşların bulunmasına izin vermiyor.

Kemer Köprü mevkisinde de zemin kattaki bütün iş yerleri tahliye edilerek kapatıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 40

Polis araçlarından ırmağın geçtiği bölgelerde sık sık uyarı anonsları yapılarak, kent sakinleri dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 41

MAHSUR KALANLAR KEPÇEYLE KURTARILDI

Kentin en işlek ve hareketli bölgesi olan Yalı mevkisi, taşkının ardından sessizliğe büründü.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 42

Bartın-Kozcağız kara yolunda taşkın nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 43

AFAD tarafından gönderilen botlar ve diğer ekipmanlar da bölgede önlem amaçlı hazır bekletiliyor.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 44

BAKAN SOYLU BARTIN'DA

İçişleri Bakanı Soylu, sağanaktan etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 45

Bartın'da derelerin suyunun yükselmesi sebebiyle taşkın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Alan olarak çok fazla binayı, iş yerini, yerleşim yerini çok tehdit eder nitelikte değil. 100'ün üzerinde bodrum, depo, bundan biraz daha az olan iş yerini etkiledi. Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyemiz, Valiliğimizin nezaretinde hep birlikte zamanında tedbirlerini aldılar. Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık." diye konuştu.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 46

Uyarılara rağmen birkaç yerde küçük çaplı olumsuzluklarla karşılaşıldığına değinen Soylu, meteorolojik raporlara göre, yağmurun sabaha kadar yağmayacağını, bunun sonucunda suyun biraz çekileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bugünden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını aktaran Soylu,  "Vatandaşımızın sırtına bir maliyet yüklemeyiz, kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 47
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 48
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 49
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 50
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 51
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 52
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 53
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 54
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 55
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 56
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 57
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 58
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 59
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 60
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 61
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 62
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 63
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 64
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 65
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 66
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 67
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 68
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 69
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 70
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 71
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 72
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 73
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 74
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 75
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 76
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 77
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 78
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 79
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 80
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 81
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu - 82

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER