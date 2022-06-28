Batı Karadeniz'i yine sel vurdu

İlçeyi bazı köylere bağlayan yollar da su altında kaldı. Su altında kalan Tır, Hisar ve Güney köylerine giden yolda bir minibüs mahsur kaldı.



Karabük-Zonguldak kara yolunda da zaman zaman taşkın ve heyelan nedeni ile trafikte aksama yaşandı.