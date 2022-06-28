Batı Karadeniz'i yine sel vurdu

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 28.06.2022 - 03:45 | Son Güncelleme : 28.06.2022 - 04:20
Bolu'da sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu.
Kentte iki gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Paşaköy Mahallesi ile D-100 kara yolunun İstanbul yönünde su taşkını oluştu. Trafik ekipleri su taşkını sebebiyle D-100 kara yolunu kısa süreli trafiğe kapatarak, ulaşımı kent merkezine yönlendirdi.
D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezini de su bastı. Su altında kalan alışveriş merkezinin bir bölümüyle garajında hasar meydana geldi.
Öte yandan sağanak kent merkezinde derelerin de taşmasına yol açtı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Bolu Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, sağanak Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde de günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Taşan dereler taşkınlara neden oldu.
Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ve derelerin taşması sonucu bölgedeki bazı evlerden vatandaşların tahliyesine başlandı.
Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı. Sazlar Deresi'nin taşmasıyla Sazlar köyü ile Yörükler Mahallesi'nde evler tedbir amaçlı boşatılmaya başlandı.
Taşan çay ve dere nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri sürücüleri güzergahtaki sise karşı sis lambaları ile ışıklı tabelalarla uyardı.
Otoyolda görev yapan trafik ekipleri ise sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ırmağın debisinin yükselmesi sonucu Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı.
Çevrede önlem alan polis ve zabıta ekipleri de ırmak kenarlarına vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor, ırmak güzergahında bulunan araçların kaldırılması için anonslar yapılıyor.
Öte yandan bazı sandallar zarar görürken, belediyeye ait 3 iş makinesiyle yüksek kesimlerden gelen moloz yığınlarını ve odun parçalarını temizleme çalışması başlatıldı.
Merkez Mahallesi Çayboyu mevkisinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de güzergah üzerinde iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.
İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.
İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.
Karayolları ekipleri de güzergahta önlem aldı. Yolda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerince yolda temizleme çalışması yapıldı.
Öte yandan selde mahsur kalan 2 yavru köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki gündür devam eden sağanak bölgede sel ve su baskınlarına yol açtı.
İlçede aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu. İlçe merkezindeki köprüler tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.
Hacıyeri, Dutlar, Dibektaş ve Kırık köylerinde heyelanlar meydana geldi.
Yedigöller Grup Yolu Bekirler Altı Melenkıyısı mevkisinde meydana gelen heyelan ve su taşkınları sonrası Çukurören, Gaziler, Çiftlik, Aydınyayla, Hocaköy, Karakaş, Mengen, Yoğunpelit ve Yaylatepe köyleri ile ulaşım kesildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sağanağın ardından taşkın meydana gelen Yığılca ilçesinde incelemelerde bulundu.
Atay, AA muhabirine, Yığılca'da ve farklı bölgelerde vatandaşların güvenli bölgelere alınarak tahliye edildiğini söyledi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı. Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Karabük-Yenice kara yolu ilçe çıkışında meydana gelen heyelan sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Yenice-Yortanpazarı yolu da yükselen su ve molozlar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor.
Şirin köyünde bulunan taş köprünün bir bölümü çöktü.
Akşam ilçe merkezinden geçen İnce Dere taştı. Dere etrafında çok sayıda iş yeri ve ev tedbir amacıyla boşaltıldı, ilçede elektrikler kesildi, İsmetpaşa Mahallesi'nde heyelan meydana geldi, mahalleye giden yol ulaşıma kapandı.
İlçeyi bazı köylere bağlayan yollar da su altında kaldı. Su altında kalan Tır, Hisar ve Güney köylerine giden yolda bir minibüs mahsur kaldı.
Karabük-Zonguldak kara yolunda da zaman zaman taşkın ve heyelan nedeni ile trafikte aksama yaşandı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı.
Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezinde bazı binaların bodrum ve giriş katlarını su bastı.
Belediye ekipleri, Devrekani Çayı üzerinde bulunan Çevlik Köprüsü'nü tıkayan ağaç parçalarını temizleyerek suyun akmasını sağlamaya çalıştı.
Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir binada su baskını nedeniyle mahsur kalan iki kişiyi de kepçe yardımıyla alarak güvenli bölgeye götürdü.
Belediye, ayrıca çay kenarında aracı bulunanların araçlarını kaldırmaları ve vatandaşların çay kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de bazı evlerin giriş katlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küre ilçesinde 1 vatandaşın kayıp olduğunu açıkladı.
Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmak taştı, ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.
Sağanağın ardından kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, Yalı mevkisinde taştı.
Irmağın yaklaşık 10 metre yükselmesi sonucu sular altında kalan ana yolda, tüm iş yerleri boşaltıldı.
Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, trafiğe kapatılan ana yolda vatandaşların bulunmasına izin vermiyor.
Kemer Köprü mevkisinde de zemin kattaki bütün iş yerleri tahliye edilerek kapatıldı.
Polis araçlarından ırmağın geçtiği bölgelerde sık sık uyarı anonsları yapılarak, kent sakinleri dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.
Kentin en işlek ve hareketli bölgesi olan Yalı mevkisi, taşkının ardından sessizliğe büründü.
Bartın-Kozcağız kara yolunda taşkın nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
AFAD tarafından gönderilen botlar ve diğer ekipmanlar da bölgede önlem amaçlı hazır bekletiliyor.
İçişleri Bakanı Soylu, sağanaktan etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu.
Bartın'da derelerin suyunun yükselmesi sebebiyle taşkın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Alan olarak çok fazla binayı, iş yerini, yerleşim yerini çok tehdit eder nitelikte değil. 100'ün üzerinde bodrum, depo, bundan biraz daha az olan iş yerini etkiledi. Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyemiz, Valiliğimizin nezaretinde hep birlikte zamanında tedbirlerini aldılar. Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık." diye konuştu.
Uyarılara rağmen birkaç yerde küçük çaplı olumsuzluklarla karşılaşıldığına değinen Soylu, meteorolojik raporlara göre, yağmurun sabaha kadar yağmayacağını, bunun sonucunda suyun biraz çekileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.
Bugünden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını aktaran Soylu, "Vatandaşımızın sırtına bir maliyet yüklemeyiz, kimsenin endişesi olmasın" dedi.