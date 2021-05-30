Bavula sıkıştırıp kaçırdıkları hayvanları satıyorlar

İHA 30.05.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 30.05.2021 - 11:21
Yurtdışından kaçak olarak getirildiği veya Türkiye’de kaçak yollarla çoğaltıldığı tespit edilen hayvanlar ise güvenlik güçleri tarafından yapılan baskınlarla ele geçilerek yine hayvanat bahçelerine teslim ediliyor.
Yalçın, şöyle konuştu:
"Ayrıca buraya gelen hayvanlar direkt bize gelmiyorlar. Önce bakanlıkla konuşmalarımız oluyor. Bakanlık ve kaçakçılık şube ortak iş yapıyorlar. Bir hayvan yakalandıktan sonra bakanlığa haber veriliyor. Bakanlık da bizim uygun yerimiz olup olmadığını soruyor. Bunlar aynı anda ilerliyor"
Çoğu kişinin hayvanlar konusunda bilgisiz olduğunu ve birbirlerine özendiğini söyleyen Nil Can Açıkgüz, sözlerini şöyle noktaladı:
"Birinde yılan olduğu zaman diğeri de istiyor ve gösteriş yapıyorlar. Birbirlerine özendikleri için hayvanın refahını düşünmüyorlar. O yüzden bakım şartlarını da bilmiyorlar. Örneğin su kaplumbağaları. Çoğu pet shop mağazalarına su kaplumbağası satılıyor. Çocuklar çok sever ama onlar istilacı türdür ve Türkiye’ye sokulması yasaktır"