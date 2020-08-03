Bayram dönüşü trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine yakın tatilciler geri dönüş yoluna düştü. Özellikle İstanbul yönünde trafik oluşturan tatilciler Çanakkale Feribot iskelesinde de 2 kilometreye ulaşan kuyruklar oluşturdu. İstanbul-Bursa-İzmir ve Bursa-Ankara otoyollarında da yoğunluk var.

03.08.2020 - 14:32 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 17:17

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Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde İstanbul ve Çanakkale olmak üzere yurdun bazı noktalarında geri dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
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Kurban Bayramı tatilini Ege sahilleri, Edremit Körfezi ile Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yollara koluydu.
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Oluşan yoğunluk nedeniyle feribot sırasında dönüş kuyruğu 2 kilometreyi aştı.
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Çanakkale merkezinde tatilcilerin araçları, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ile Balıkesir Caddesi üzerinde çift sıra olarak depolanırken, iskele ve kavşaklarda feribot kuyruğu ile şehir içi trafiğini polisler yönlendiriyor.
Bayram dönüşü trafik yoğunluğu - 5
İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin de Kocaeli TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
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TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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TEM Otoyolu İzmit kesimindeki yoğunluk da görüntülendi. 

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Yoğunluktan çıkmak isteyen sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'na yöneldi.
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İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Bursa-Ankara kara yolunda da yoğunluk yaşanıyor.
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İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik yavaş ilerliyor. Trafik yoğunluğu Karacabey ilçesi girişinden itibaren İstanbul istikametinde artıyor.

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Bursa-Ankara kara yolunda ise her iki yönde yoğunluk dikkati çekiyor. İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
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Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
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Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşüyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da hareketlilik başladı.

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Otogar'daki hareketlilik havadan görüntülendi.
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İşte otogardaki ve otoyollardaki son durumdan fotoğraflar...
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