Bayram dönüşü trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine yakın tatilciler geri dönüş yoluna düştü. Özellikle İstanbul yönünde trafik oluşturan tatilciler Çanakkale Feribot iskelesinde de 2 kilometreye ulaşan kuyruklar oluşturdu. İstanbul-Bursa-İzmir ve Bursa-Ankara otoyollarında da yoğunluk var.

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03.08.2020 - 14:32

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde İstanbul ve Çanakkale olmak üzere yurdun bazı noktalarında geri dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini Ege sahilleri, Edremit Körfezi ile Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yollara koluydu.

Oluşan yoğunluk nedeniyle feribot sırasında dönüş kuyruğu 2 kilometreyi aştı.

Çanakkale merkezinde tatilcilerin araçları, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ile Balıkesir Caddesi üzerinde çift sıra olarak depolanırken, iskele ve kavşaklarda feribot kuyruğu ile şehir içi trafiğini polisler yönlendiriyor.

İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin de Kocaeli TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu İzmit kesimindeki yoğunluk da görüntülendi.

Yoğunluktan çıkmak isteyen sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'na yöneldi.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Bursa-Ankara kara yolunda da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik yavaş ilerliyor. Trafik yoğunluğu Karacabey ilçesi girişinden itibaren İstanbul istikametinde artıyor.





Bursa-Ankara kara yolunda ise her iki yönde yoğunluk dikkati çekiyor. İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.



Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüşüyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da hareketlilik başladı.





Otogar'daki hareketlilik havadan görüntülendi.

İşte otogardaki ve otoyollardaki son durumdan fotoğraflar...