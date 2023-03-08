Bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurmuştu. Bekçi alımları için ön başvurular 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında alındı.
Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Ön başvuru sonuçları için henüz tarih verilmedi.
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması, 31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.