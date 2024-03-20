Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye başkan adayları

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Polat Kimdir?

CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat, Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Bu süreçte sırası ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda yüzde 73’lük oy Beşiktaş belediye başkanı seçildi.