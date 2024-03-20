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Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye başkan adayları

Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye Başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beşiktaş Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beşiktaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları..

Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye başkan adayları - 1

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş Belediyesini 80.855 alınan oy ve %73.06 oy oranı ile CHPi adayı Rıza Akpolat kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP RIZA AKPOLAT 80.855 %73.06

  • MHP SERKAN TOPER 18.059 %16.32

  • İYİ PARTİ AFFAN KEÇECİ 7.733 %6.99

  • TKP ERKAN PELİT 891 %0.81

  • SAADET PARTİSİ MURAT SEZEN 840 %0.76

  • DSP EROL ÖZBERK 656 %0.59
  • SERDAR ASLAN 533 %0.48

  • VATAN PARTİSİ AHMET GÖKTAŞ 412 %0.37

  • BBP HASAN KESKİN 313 %0.28

  • DP ÖZLEM AZMAN 252 %0.23

  • BTP ALİ KEMAL KAMBUROĞLU 121 %0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye başkan adayları - 2

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Polat  Kimdir?

CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat, Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Bu süreçte sırası ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda yüzde 73’lük oy Beşiktaş belediye başkanı seçildi.

Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye başkan adayları - 3

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SERKAN TOPER
  • RIZA AKPOLAT
  • ALİ NASUH MAHRUKİ
  • KEREM KEREMOĞLU
  • NURETTİN SAĞIRKAYA
  • ÖZGÜN ÖZTUNÇ
  • ALAADDİN AKÖZDOĞAN
  • EROL ÖZBERK
  • OSMAN TOPAK
  • BİLGİN AKTAŞ
  • MEHMET OKUROĞLU
  • ALP İLTER SÜME
  • FEVZİ ENDER FERAHBAŞ
  • NUH NACİ AKAY
  • KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU
  • MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ
  • FERİT TOPÇAK
  • NESİBE YILMAZ
  • ALEYNA ARZUM YALÇIN
  • ZEHRA HUMAY ZENGÜL
  • MUHAMMED GAZİ KILIÇ
  • AYHAN İLHAN
Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye başkan adayları - 4

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