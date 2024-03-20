Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye başkan adayları
Beşiktaş Belediyesi hangi partide? Beşiktaş Belediye Başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beşiktaş Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beşiktaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları..
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş Belediyesini 80.855 alınan oy ve %73.06 oy oranı ile CHPi adayı Rıza Akpolat kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP RIZA AKPOLAT 80.855 %73.06
- MHP SERKAN TOPER 18.059 %16.32
- İYİ PARTİ AFFAN KEÇECİ 7.733 %6.99
- TKP ERKAN PELİT 891 %0.81
- SAADET PARTİSİ MURAT SEZEN 840 %0.76
- DSP EROL ÖZBERK 656 %0.59
- SERDAR ASLAN 533 %0.48
- VATAN PARTİSİ AHMET GÖKTAŞ 412 %0.37
- BBP HASAN KESKİN 313 %0.28
- DP ÖZLEM AZMAN 252 %0.23
- BTP ALİ KEMAL KAMBUROĞLU 121 %0.11