Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama

İstanbul Beşiktaş'ta çöken yolun altında bir tünel bulunduğu iddia edildi. İddiaya ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler - DHA 16.05.2022 - 14:13

Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama - 1

Etiler'de bulunan "gizli tünel" iddialarıyla ilgili  Kaymakamlığı inceleme başlattı.


Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama - 2

Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolda çökme meydana geldi.

Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama - 3

Çöken yolun altında uzun bir tünel olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama - 4

İddialarla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama - 5

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."

Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama - 6

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