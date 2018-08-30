Beştepe'de 30 Ağustos Resepsiyonu
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
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1Beştepe'de "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi.
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2Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel hazırlanan kısa film gösterimi ile Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlama konuşması yaptı.
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3Konuşmasının ardından Malazgirt Zaferi'ne özel hazırlanan film davetlilere izletildi. Programın sunuculuğunu, Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan yaptı.
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4Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan protokol bölümünde bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile bir süre sohbet etti.
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5Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.
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6NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri ve Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de resepsiyona katılan isimler arasındaydı.
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7Eski Başbakanlardan Tansu Çiller
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8Eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut
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9Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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