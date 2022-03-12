Beykoz'da park ve sokaklar kayak pisti oldu

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu ilçelerden biri olan Beykoz'da, çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek isteyenler park ve sokaklara çıktı. Kavacık sakinleri, buz tutan sokak ve caddelerde poşet ve kızaklarıyla kaydı. Sokak kayağında insanların zaman zaman birbirleriyle yarıştıkları da gözlendi.