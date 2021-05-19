Bir fidanla başladı, orman oldu

"BURASI 2000'Lİ YILLARIN BAŞLARINDA BOŞ BİR ARAZİYDİ"

Örhenli Köyü Muhtarı Saim Yılmaz da Orman Bölge Müdürlüğüne verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Bölgede gözle görülür bir değişim yaşandığını aktaran Yılmaz şöyle devam etti:

"Burası 2000'li yılların başlarında boş bir araziydi. Harman olarak kullanıp hayvan otlatıyorduk. Orman Bölge Müdürlüğümüze ağaçlandıralım diye talepte bulunduk. Memnuniyetle karşıladılar ve ağaçlandırdık. Gördüğünüz gibi cennet gibi bir yer oldu. Köyümüzün 200 hektar bir arazisi var 40 hektarını ormana verdik. Ağaçlara özenle, çocuğumuz gibi baktık. Zaman zaman arazimizi sulamadık burayı suladık. Orman denince akciğerlerimiz gibi düşünüyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. İçinde piknik yapıyoruz, mantar topluyoruz"