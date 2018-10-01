Bodrum'da sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı
Bodrum'da öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini artırarak şehrin farklı noktalarında etkili oldu. Yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı, oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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1Bodrum ilçesinde görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
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2Yarımadanın farklı noktalarında etkili olan yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden durma noktasına gelen yollarda araç sürücüleri güçlükle geçiş yaptı. Aşırı yağış nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.
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3Bodrum-Konacık karayolu Atatürk Bulvarı'nda oluşan büyük çaplı su birikintisi yüzünden ilerleyemeyen araçlar, trafiği aksattı.
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4Kent merkezinde tıkanan rögarlar vatandaşlarca açılmaya çalışıldı. Evleri su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar, kendi imkanlarınca tedbir almaya çalıştı.
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5Hızla akan yağmur suları, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin rengini de çamura çevirdi.
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