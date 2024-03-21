Bodrum’da yaz öncesi kuraklık alarmı: “Hazırlıklı olunması gerekiyor”

MUMCULAR BARAJI ALARM VERİYOR

Türkiye’nin birçok bölgesinde ciddi sıcaklık artışları yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Özçelik, “Bodrum üzerinde gerek Geyik gerekse ilave su temin edilen Akgedik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'lar civarında. Bu rakam, çok yüksek olmamakla beraber geçen yıla göre oldukça iyi durumda ancak Mumcular Barajı için aynı şeyi söylemeyebilirim. Mumcular Barajı'nda su seviyesi maalesef yüzde 16'lar civarında ve hala öteye gitmiş değil. Mumcular Barajı'ndan hem içme suyu temin ediliyor hem de Karaova'ya sulama suyu temin ediliyor. Bahar yağışlarının gelmemesi durumunda Karaova'da sulama temininde ciddi zorluklar gündeme gelecektir. Bahar yağışlarının önemli ölçüde, dikkatle takip edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.