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Bodrum’da yaz öncesi kuraklık alarmı: “Hazırlıklı olunması gerekiyor”

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum kış aylarında beklenen yağışları alamadı. İlçede hem sulama hem de içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı’nda doluluk oranı yüzde 16’lar civarında seyrediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum’a su veren barajlardaki suyun dikkatli kullanılması konusunda uyarıda bulunup, “Yaz ayları ve kurak dönemlere hazırlıklı olmasının sağlanması gerekiyor.” dedi.

Bodrum’da yaz öncesi kuraklık alarmı: “Hazırlıklı olunması gerekiyor” - 1

Turizm merkezi Bodrum’da sıcaklık artışı ve yağışların yetersizliği nedeniyle barajlardaki su miktarı artmıyor.

Geyik ve Akgedik barajlarındaki su seviyesi, yüzde 60’lar civarında seyrederken; hem sulama hem de içme suyu olarak kullanılan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi, yüzde 16'lar civarında kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da yaz öncesi kuraklık alarmı: “Hazırlıklı olunması gerekiyor” - 2
Bodrum’da yaz öncesi kuraklık alarmı: “Hazırlıklı olunması gerekiyor” - 3

"YAZ AYLARINA HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Bodrum’a su veren barajlardaki suyu etkin bir şekilde yöneterek, içme suyu başta olmak üzere sulama suyunun da optimizasyonun sağlanması ve çiftçilerimizin bu konuda bilgilendirilerek, yaz ayları ve kurak dönemlere hazırlıklı olmasının sağlanması gerekiyor.” yorumunu yaptı.

Bodrum’da yaz öncesi kuraklık alarmı: “Hazırlıklı olunması gerekiyor” - 4

ŞUBAT AYINDA REKOR SICAKLIKLAR KAYDEDİLDİ

Türkiye’de şubat ayında rekor sıcaklıklar yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Özçelik, “İklim değişikliğinin etkileri arttı. Bu açıdan iklim değişikliğinin etkilerinin yönetilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için önemli günlerden geçiliyor. Ülkemizde benzer durum söz konusu. Şubat ayı içinde mevsim normallerine göre yaklaşık 3,4 santigrat derecelik bir artışla 7,5 santigrat derecelik bir şubat ayını yaşamış bulunmaktayız.” diye konuştu.

Bodrum’da yaz öncesi kuraklık alarmı: “Hazırlıklı olunması gerekiyor” - 5

MUMCULAR BARAJI ALARM VERİYOR

Türkiye’nin birçok bölgesinde ciddi sıcaklık artışları yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Özçelik, “Bodrum üzerinde gerek Geyik gerekse ilave su temin edilen Akgedik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'lar civarında. Bu rakam, çok yüksek olmamakla beraber geçen yıla göre oldukça iyi durumda ancak Mumcular Barajı için aynı şeyi söylemeyebilirim. Mumcular Barajı'nda su seviyesi maalesef yüzde 16'lar civarında ve hala öteye gitmiş değil. Mumcular Barajı'ndan hem içme suyu temin ediliyor hem de Karaova'ya sulama suyu temin ediliyor. Bahar yağışlarının gelmemesi durumunda Karaova'da sulama temininde ciddi zorluklar gündeme gelecektir. Bahar yağışlarının önemli ölçüde, dikkatle takip edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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