Bodrum’da yaz öncesi kuraklık alarmı: “Hazırlıklı olunması gerekiyor”
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum kış aylarında beklenen yağışları alamadı. İlçede hem sulama hem de içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı’nda doluluk oranı yüzde 16’lar civarında seyrediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum’a su veren barajlardaki suyun dikkatli kullanılması konusunda uyarıda bulunup, “Yaz ayları ve kurak dönemlere hazırlıklı olmasının sağlanması gerekiyor.” dedi.
Turizm merkezi Bodrum’da sıcaklık artışı ve yağışların yetersizliği nedeniyle barajlardaki su miktarı artmıyor.Geyik ve Akgedik barajlarındaki su seviyesi, yüzde 60’lar civarında seyrederken; hem sulama hem de içme suyu olarak kullanılan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi, yüzde 16'lar civarında kaldı.