'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan 'Boji' isimli köpek, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından araçlardaki koltuklara dışkısını yapmakla suçlanmıştı. Güvenlik kameralarındaki kayıtların incelenmesiyle gerçek ortaya çıktı.

Haberler - NTV 20.11.2021 - 13:53

'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 1

'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ün kazanan köpek Boji, bu sosyal medyada yayılan bir görüntüyle eleştirilerin hedef noktası haline gelmişti.

'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 2

Paylaşılan görüntülerde Boji'nin seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddia edildi.

Sakinliğiyle bilinen ve İstanbul'da toplu taşımada seyahat edenlerin gözdesi Boji'nin böyle bir suçlamaya maruz bırakılması hemen kabul görmedi ve konunun aslı araştırılmaya başlandı. 

'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 3

İftiraya yanıt gecikmedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların üzerine Twitter hesabından güvenlik kameralarındaki kayıtları paylaştı.

İZLE: BOJİ'YE ATILAN İFTİRA GÜVENLİK KAMERASINDA

'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 4

Ongun'un "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin." notuyla paylaştığı görüntülerde, bir adam cebinden çıkardığı dışkıyı koltuğa sürerken görülüyor.

'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 5

Dışkıyı koltuğa iyice yerleştiren adam, izlenmediğine emin olduktan sonra tramvaydan inerek uzaklaşıyor.

'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 6

Görüntülerdeki kişinin kim olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 7

Boji'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Bu görüntüleri görünce ben utandım" ifadesi yer aldı.

'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 8
'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 9
'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 10
'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 11
'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında - 12

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