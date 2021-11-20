'Boji'ye atılan iftira güvenlik kamerasında

Paylaşılan görüntülerde Boji'nin seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddia edildi.

Sakinliğiyle bilinen ve İstanbul'da toplu taşımada seyahat edenlerin gözdesi Boji'nin böyle bir suçlamaya maruz bırakılması hemen kabul görmedi ve konunun aslı araştırılmaya başlandı.