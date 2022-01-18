Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.01.2022 - 11:40 | Son Güncelleme : 18.01.2022 - 11:46

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 1

D-100 kara yolunun Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 2

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu. 

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 3

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı TIR'ların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 4

TIR'lar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 5

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 6

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 7

Bölgede görevli Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere uyarılarda bulunarak hava ve yol şartlarına uymaları, araçlarında kış lastiği bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 8

Ekipler ayrıca sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 9
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 10
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 11
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 12
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 13
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor - 14

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER