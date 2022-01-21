Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor

Bolu'da bir samanlıkta donmak üzereyken bulunan sansar tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Serum bağlanan sansar geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 04:08

Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor - 1

'da soğuk hava nedeniyle donmak üzere bulunan sansar tedavi altına alındı.

Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor - 2

Paşaköy Mahallesi'nde bir samanlıkta yabani hayvan olduğunu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor - 3

Olay yerine gelen görevliler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi nedeniyle donmak üzere olduğunu tespit ettikleri sansarı yakalayarak özel veteriner kliniğine götürdü.

Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor - 4

Burada ilk muayenesi yapılan hayvana, vücut sıcaklığının çok düşük olduğu belirlenerek serum bağlandı.

Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor - 5

Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirecek sansarın sabah başka bir rahatsızlığının olup olmadığının kontrol edileceği öğrenildi.

Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor - 6
Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor - 7
Bolu'da donmak üzereyken bulunan sansar tedavi ediliyor - 8

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