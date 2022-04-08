Bolu'da hortum çatıları uçurdu

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam çıkan hortumda bir okulun çatısı uçtu, enerji hatları zarar gördü ve çok sayıda yapıda hasar oluştu.

Haberler - DHA 08.04.2022 - 13:19

Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 1

'nun Göynük ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında hortum meydana geldi. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, saatte 106,2 kilometre hızla esen rüzgar sonucu oluşan hortumda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 2

Hortumda Orhan Çalış Çok Programlı Meslek Lisesi'nin çatısı uçtu, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkına devrilen ağaç parçaları nedeniyle 2 polis aracı zarar gördü.

Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 3

İlçe Jandarma Komutanlığı’nın önündeki ağaçlar ile bir aydınlatma direği devrildi. İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binasıyla Göynük Adliyesi'nin çatısının hasar gördüğü hortumda, bir akaryakıt istasyonunun çatısında da zarar oluştu.

Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 4

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Çok sayıda ev ve iş yerinin de çatısında hasar meydana geldi. Elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar nedeniyle de elektrik kesintileri yaşandı.

Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 5

Elektrik arızaları ekiplerin çalışması sonrası giderildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken uçan çatı parçaları da yollardan kaldırıldı.

Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 6
Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 7
Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 8
Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 9
Bolu'da hortum çatıları uçurdu - 10

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