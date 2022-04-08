Bolu'da hortum çatıları uçurdu

İlçe Jandarma Komutanlığı’nın önündeki ağaçlar ile bir aydınlatma direği devrildi. İlçe Jandarma Komutanlığı lojman binasıyla Göynük Adliyesi'nin çatısının hasar gördüğü hortumda, bir akaryakıt istasyonunun çatısında da zarar oluştu.