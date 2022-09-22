Bu hafta (22-25 Eylül) hava durumu nasıl olacak? 24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu)

22 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Mersin’in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğu, Yozgat’ın doğu ve Tokat’ın güney ve doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.