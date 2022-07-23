Bugün hava nasıl olacak? | Sıcak çarpmasına dikkat (23 Temmuz hava durumu)

SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ

Ege'de Bodrum ve Kuşadası'nda rüzgar kuvvetli olsa bile sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor. Bodrum 36, Muğla 37, Denizli 38 derece.

Pazardan itibaren sıcaklıklara dayanmak daha da zorlaşacak.