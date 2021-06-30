Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı

Bursa'da meyve bahçesine acil iniş yapan ve hasar gören eğitim uçağı vinçle bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Gün içinde başlatılan çalışmanın ardından yoldan yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan uçak, vincin kaldırabileceği bir noktaya getirildi.

Burada halatlarla bağlanan eğitim uçağı, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinçle kaldırılarak Yunuseli Havaalanı'na götürüldü.

Cessna tipi 2 kişilik uçak, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle arıza nedeniyle çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirmişti.