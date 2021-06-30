Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı

Bursa'da dün meyve bahçesine acil iniş yapan eğitim uçağı vinçle kaldırıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılan Cessna tipi uçak Yunuseli Havaalanı'na götürüldü

Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 22:36 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 22:37

Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 1
Bursa'da meyve bahçesine acil iniş yapan ve hasar gören eğitim uçağı vinçle bulunduğu bölgeden kaldırıldı.
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 2
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı.
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 3
Gün içinde başlatılan çalışmanın ardından yoldan yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan uçak, vincin kaldırabileceği bir noktaya getirildi.
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 4
Burada halatlarla bağlanan eğitim uçağı, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinçle kaldırılarak Yunuseli Havaalanı'na götürüldü.
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 5
Cessna tipi 2 kişilik uçak, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle arıza nedeniyle çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirmişti.
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 6
Uçakta bulunan iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 7
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 8
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 9
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 10
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 11
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 12
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 13
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 14
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 15
Bursa'da bahçeye inen eğitim uçağı vinçle kaldırıldı - 16

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER