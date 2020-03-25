Bursa'da mezarları ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlar

Bursa'da 10 yıl önce faaliyete geçen Boğazköy Barajı beraberinde 3 mezarlığı da sular altında bıraktı. Su seviyesinin zamanla düşmeye başlaması ile mezarlar bölgede görülmeye başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için sularının çekilmesini bekliyor. Yaklaşık 10 yıl önce elektirik üretiminde kullanılması için faaliyete geçen Boğazköy Barajı, Hamzabey Mahallesi'nde bulunan 3 mezarlığı sular altında bıraktı. Zamanla su seviyesinin düşmesi ile bölgede bulunan bazı mezarlar görülmeye başladı. Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi'nin sakinleri, yakınlarına ait mezarlara gidip, dua edebilmek için suların tamamen çekilmesini bekliyor.