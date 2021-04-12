Bursa'da, ramazan öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu



'BİR SAATTİR YOLLARDAYIZ'



Bölgede başka su kaynağı olmadığı için burada sürekli yoğunluk olduğunu belirten Osman Yılmaztürk ise, "Evimize su almak için geldik ama sırayı görüyorsunuz. Bir saattir yollardayız. Bir o kadar daha bekleyeceğiz. Diğer su kaynakları kapandığı için burada yoğunluk oluyor. Biz de gelince sıra beklemek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.