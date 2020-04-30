Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu

''SUYUN FİYATI BURADA ÇOK UYGUN'' Su doldurmak için 1 saat sıra beklediğini belirten Ramazan Demirtaş, “Hem ramazan hem de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su doldurmaya geldik. Suyun fiyatı burada çok uygun. Aslında dün gelmiştim. Dün minibüs duraklarına kadar kuyruk vardı. 2 saat beklemek zorunda kalacaktım. Bugün erken saatte geldim” dedi.