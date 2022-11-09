Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana

Bursa'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi.
Bursa'da alevlerin sardığı binada Suriyeli bir aile yaşıyordu.
Yangın söndürüldükten sonra içeri giren ekipler 8 çocuk ile bir kadının cansız bedenine ulaştı.
Ölen 8 çocuğun yaşı 1 ile 11 arasında değişiyor.
Yangına müdahale ederken dumandan zehirlenen baba ve komşuları hastaneye kaldırıldı.
Suriyeli aile ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye 5 yıl önce sığınmıştı. Yanan evlerine de 1,5 ay önce taşındılar.
Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, kent protokolü ve ölenlerin yakınları katıldı.
9 kişi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 9 kez cenaze namazı kılındı.
Cenazeler toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Mezarlığı'na götürüldü.