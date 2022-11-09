Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana - 1

Bursa'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi.

Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana - 2

Bursa'da alevlerin sardığı binada Suriyeli bir aile yaşıyordu.

Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana - 3

Yangın söndürüldükten sonra içeri giren ekipler 8 çocuk ile bir kadının cansız bedenine ulaştı.

Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana - 4

Ölen 8 çocuğun yaşı 1 ile 11 arasında değişiyor.

Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana - 5

Yangına müdahale ederken dumandan zehirlenen baba ve komşuları hastaneye kaldırıldı.

Suriyeli aile ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye 5 yıl önce sığınmıştı. Yanan evlerine de 1,5 ay önce taşındılar.

Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana - 6

Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, kent protokolü ve ölenlerin yakınları katıldı.

Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana - 7

9 kişi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 9 kez cenaze namazı kılındı.

Cenazeler toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Mezarlığı'na götürüldü.

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