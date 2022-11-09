Bursa'daki yangın faciası: 9 cenaze yan yana

Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, kent protokolü ve ölenlerin yakınları katıldı.