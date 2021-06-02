Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi

Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA 02.06.2021 - 13:15

Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 1
Bursa'daki şiddetli yağış sele neden oldu.
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 2
Kentte saat 10.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 3
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı.
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 4
Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 5
Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 6
Parke taşları yerinden sökülürken, yağış nedeniyle ağaçların dalları kırıldı.
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 7
Gemlik ilçesinde de Serbest Bölge yolunda su taşkınları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi.
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 8
Bir minibüs, sürücüsü sel nedeniyle yoldaki eğimi fark edemeyince yan yattı.
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 9
Bursa'daki yaz sağanağı afet getirdi - 10

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