Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 10:06

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 1

'de Büyük Önder 'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 2

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 3

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada anma töreni düzenlendi. 

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 4

Saat 07.30 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 5

Tören saatine yaklaşırken, 7'den 70'e her yaştan vatandaş saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu kortej Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü.

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 6

Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağı ile çevresine çiçeklerini, bazı gençler ve çocuklar da Büyük Önder'e özlemlerini içeren notlarını ve bayrak bıraktı.

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 7

Kimi vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 8

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 9
Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 10
Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 11
Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe'de anıldı - 12

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