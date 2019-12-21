Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı

İstanbul Valiliği'nin 19 Aralık tarihli Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, "Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyük Ada Aya Nikola Mevkiinde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergahların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına" dair karar alınmıştı.