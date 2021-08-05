Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında

Manavgat'taki yangına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan arazöz ekibindeki bir işçi ile amiri arasındaki bir telsiz konuşması alevlerle mücadeledeki fedakarlığın boyutunu ortaya koydu.

Anadolu Ajansı 05.08.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 16:18

Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 1
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Ekipler, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen alevlerle göğüs göğüse mücadele ediyor.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 2
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında, bir işçinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi, sahadaki mücadeleyi gözler önüne serdi.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 3
İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 4
Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 5
Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kamerasına yansıdı.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 6
Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 7
Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 8
Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt" talimatı verildi.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 9
Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 10
Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 11
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 12
Can pahasına mücadele telsiz konuşmasında - 13

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