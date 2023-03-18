Çanakkale Destanı'nın 108. yılı

Bugün 18 Mart...
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 108 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ''Çanakkale Geçilmez Destanı''nın yıldönümü.
Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu.
490 bine yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300 binden fazla zayiat verdi.
Buna karşılık Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu.
Çanakkale'de toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi.
İşte TSK ve Anadolu Ajansı'nın arşivinde yer alan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...