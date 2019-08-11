Çanakkale'deki yangından geriye kalanlar

1 Çanakkale'de dün gece Gelibolu Milli Parkı'nda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

2 Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda saat 22.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

3 Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.

4 Müdahalenin yetersiz kalması üzerine İzmir, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ ve diğer illerden takviye ekip istendi.

5 Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Saat 06.30'dan itibaren 10 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

6 Yangın yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevler yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durduruldu. Ancak ekipler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şiddetli rüzgarın yangını yeniden alevlendirmesinden endişe ediliyor.

7 İlk belirlemelere göre yangında 100 hektar ormanlık alan kül oldu. 3 ağıl ve bir bağ evinin yanı sıra binlerce zeytin ağacının yandığı belirtiliyor.

8 Yangın sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalara Çanakkale Savaşı'ndan kalma mühimmatların neden olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan alevlerin çok yaklaştığı şehitlik yangında zarar görmedi.

9 Yangının bilançosu resmi olarak henüz açıklanmazken, çok sayıda yaban hayvanı da hayatını kaybetti.

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