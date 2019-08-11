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Çanakkale'deki yangından geriye kalanlar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA, NTV Haber

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Behramlı köyünde çıkan orman yangını yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durdurulan yangında, 100 hektar orman kül oldu. Yangından en fazla zarar gören yine yaban hayatı oldu.

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    Çanakkale'de dün gece Gelibolu Milli Parkı'nda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
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    Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda saat 22.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.
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    Müdahalenin yetersiz kalması üzerine İzmir, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ ve diğer illerden takviye ekip istendi.
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    Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Saat 06.30'dan itibaren 10 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.
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    Yangın yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevler yerleşim yerlerine 4 kilometre kala durduruldu. Ancak ekipler çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şiddetli rüzgarın yangını yeniden alevlendirmesinden endişe ediliyor.
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    İlk belirlemelere göre yangında 100 hektar ormanlık alan kül oldu. 3 ağıl ve bir bağ evinin yanı sıra binlerce zeytin ağacının yandığı belirtiliyor.
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    Yangın sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalara Çanakkale Savaşı'ndan kalma mühimmatların neden olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan alevlerin çok yaklaştığı şehitlik yangında zarar görmedi.
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    Yangının bilançosu resmi olarak henüz açıklanmazken, çok sayıda yaban hayvanı da hayatını kaybetti.
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